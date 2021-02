Máánden wachten op die felbegeerde fiets, want de markt is oververhit

Het dieren­asiel is leeg, nu wil Tilburg ‘oeps-nest­jes’ en daarmee meer zwerfkat­ten voorkomen

19 februari TILBURG - Er is bij dierenasiels in Tilburg geen kitten meer te krijgen, nu iedereen in coronatijd graag een beestje in huis wil. De Werkgroep Verwilderde Zwerfkatten hoopt daardoor komend jaar echter niet op een explosie aan loslopende, tamme katten en ‘oeps-nestjes’.