Maandenlang crossers op je terrein, maar niemand grijpt in

Bijna de helft van reguliere operaties en behandelin­gen in Brabantse ziekenhui­zen uitgesteld

31 oktober Door de coronapandemie is in de Brabantse ziekenhuizen al 35 tot 50 procent van de reguliere zorg afgeschaald. Een maand geleden hadden de ziekenhuizen nog de ambitie om minstens 80 procent van die zorg in de lucht te houden, maar dat is niet gelukt. ,,We zijn de grens al lang voorbij, en meer dreigt”, aldus een woordvoerster van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ).