Maarten Pieters, oud-wethouder in Oisterwijk en Dongen, aan de slag in Waalre

WAALRE - Maarten Pieters, die van 2012 tot 2014 wethouder voor PRO in Oisterwijk was en vorig jaar eventjes voor de PvdA in Dongen, is toegetreden tot het nieuwe college van Waalre.