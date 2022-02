Maawmuur van Tilburg is klaar voor verhuizing: Stadsbomen stelt wilde wingerd veilig

COLUMN Dertig jaar na Berlijn doet ook Tilburg een omstreden barrière in de ban: de Maawmuur moet weg

Tear down this wall. Of zoiets historisch. Dat had de zin kunnen zijn. Of: Naajt diejen muur nòr beneeje. Maar zo’n dramatische quote kwam er niet. Het was gewoon een droog B&W-besluit op een druilerige donderdag.

16 november