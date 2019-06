Mac aan huis: McDelivery nu ook in Tilburg

Tilburgse schouwburg ligt deze zomer aan het strand: lichten voor Beachy (tóch) op groen

9:30 Do 20 juni: Het was spannend maar begin juli komt er tóch een mini-strandje met foodtruck, stoeltjes en palmbomen voor de Tilburgse schouwburg te liggen. In de hoek tussen restaurant Lucebert en de schouwburg-studio. ,,Daar hebben we stiekem best veel ruimte”, zegt initiatiefnemer Tim Frenken.