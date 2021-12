Machinisten gruwelen ervan, maar Gerard wil spooroversteek voor wandelaars open houden

Panden drukkerij Gianotten gaan, 42 woningen komen: ‘We breken de sliert aan de Bredaseweg open’

TILBURG - Nu staan er nog roemruchte, maar versleten bedrijfspanden. Straks is het een woonlocatie met twee appartementengebouwen, een binnentuin en huizen met een tuintje. Drukkerij Gianotten aan de Bredaseweg in Tilburg is over enkele jaren uit het straatbeeld verdwenen.

13 december