Mag de in azc Gilze met kokend water overgoten Happy toch blijven? ‘Er is twijfel of zij lesbisch is’

Het bezwaar tegen de uitzetting van de 23-jarige Happy staat nog gepland voor maandag 16 november. ,,De IND twijfelt of zij lesbisch is. Dit is een bizar verhaal”, zegt voorzitter Sandro Kortekaas van LGBT Asylum Support. Ook haar advocaat Judith Pieters is verwonderd. ,,Soms heb ik wel eens twijfels, maar zeker niet in haar geval. Ze heeft in tientallen pagina's verklaard en verteld over meerdere lesbische relaties.”