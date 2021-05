Mag het wat minder met het ‘gekmakend getrommel’ in de Tilburgse binnenstad? (maar graag zónder alle sfeer te verliezen)

,,Vreselijk, verdrietig om te horen”, zegt straatartiest - en virtuoos op de gitaar - Borja Catanesi. De Spanjaard reist de wereld over om muziek te maken, corona zingt ‘ie in Nederland uit. Drie weken geleden was hij voor het laatst in Tilburg om op straat muziek te maken.



Maar daar worden - als het aan het college ligt, de raad moet er nog mee instemmen - de regels voor straatartiesten veel scherper. ,,Dat je straks ergens maar een half uur mag optreden, snap ik nog wel, zelf probeer ik maximaal anderhalf of twee uur ergens te staan”, zegt Catanesi. ,,Maar zonder versterker kan ik niet, ik heb een elektrische gitaar. Als je die regel doorzet hou je straks alleen nog saxofonisten of accordeon-spelers over. Zelf let ik altijd op het volume, om niemand tot last te zijn.”



Bij de Spaanse gitarist, die Tilburg een ‘geweldige stad’ om in te spelen noemt, hakken de voorgestelde regels er in. De regelgeving van de gemeente is op dit moment nog vrij simpel: wie overlast veroorzaakt moet vertrekken. Maar daardoor is het eigenlijk in de praktijk ook te vaag.