‘Mag ik alsjeblieft mijn ketting terug?’ Inés’ dierbare ketting met gravering overleden vader gestolen

,,Het kwartje viel pas toen ik zag dat alle deuren in mijn woning wagenwijd open stonden‘’, vertelt Inés. ,,Ik had al gezien dat mijn sleutels weg waren en de lades waren opengetrokken, maar pas bij de deuren besefte ik wat er was gebeurd.‘’ De politie was al aanwezig toen ze merkte dat ook haar tas was verdwenen met daarin ook haar portemonnee. Een paar dagen voor de inbraak was haar geliefde ketting gebroken tijdens haar werk. Als een tijdelijke oplossing om de ketting veilig te bewaren, stopte ze deze in haar portemonnee om er zo snel mogelijk mee naar de juwelier te gaan. ,,Ik had in het begin niet eens door dat de ketting weg was, normaal hangt hij altijd om mijn nek. Toen ik mij realiseerde dat de ketting echt weg was, moest ik bijna huilen.‘’