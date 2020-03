Makelaars schrappen Open Huizen Dag op 28 maart

Update 13 nieuwe coronapa­tiën­ten in Tilburg: aantal in Brabant stijgt naar 223

16:23 Het aantal vastgestelde coronapatiënten in Brabant is opnieuw sterk toegenomen: van 157 naar 223. Dat maakte het RIVM woensdagmiddag bekend. In heel het land is het aantal patiënten gestegen naar 503. Tot en met dinsdag testten nog 382 personen in Nederland positief.