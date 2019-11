Malafide Oisterwijkse webshop We Love Musthaves gaat door na klachtenregen: ‘Pas na aangifte geld terug’

Koninklij­ke eer voor Kees Miedema uit Ber­kel-En­schot

18:00 BERKEL-ENSCHOT- Programmamanager bij de NS Kees Miedema (65) uit Berkel-Enschot is koninklijk onderscheiden op het Fietsparkeercongres in het NS Trefpunt in Utrecht. Uit handen van minister voor Milieu en Wonen Stientje van Veldhoven ontving hij woensdag de onderscheiding. Miedema is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.