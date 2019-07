Malle Jan van de partij bij opening nieuwbouw Weijtmans

CO2-neutraal

Zeven jaar is directeur Kees Weijtmans bezig geweest om op het voormalige weiland aan de Handelsweg het nieuwe bedrijfsgebouw te realiseren. Het nieuwe 16.000 kubieke meter grote gebouw op een terrein van 2,6 hectare, waar 35 mensen in vaste dienst en 50 zzp-ers werken, is CO2-neutraal. De populieren gevelbekleding is thermisch verduurzaamd, en de 6,5 meter hoge eiken stammen rondom komen uit de Blaosbalg, een bos in Udenhout. Er is geen gasaansluiting, de verwarming werkt met aardwarmte. In een naburig weiland is een waterberging en het water dat van het dak komt, wordt in de bodem geïnfiltreerd.