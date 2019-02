Man (18) uit Tilburg gewond na gewelddadige straatroof op Pieter Vreedeplein

Dat meldt de politie. Het slachtoffer kwam net terug van een avond stappen in het centrum van de stad. Hij was samen met twee vrienden naar de kroeg geweest. De drie daders spraken hem aan en trokken hem daarop aan zijn jas. Ter hoogte van de bioscoop (Pathé) aan het Pieter Vreedeplein werkte het drietal hem tegen de grond.

De jongeman werd getrapt en geslagen. De daders trokken zijn groene jas uit en pakten zijn schoenen af. Vervolgens renden ze weg in de richting van de Magazijnstraat. Het zou gaan om drie getinte jongens. Het slachtoffer had door de klappen in zijn gezicht een bloedneus opgelopen. Hij is nagekeken in de ambulance die ter plekke was gekomen.