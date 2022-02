Man (19) mishandelt taxichauffeur en slaat agent in Tilburg

Openlucht­res­tau­rant met vuurspu­wers en suikerspin­nen: Festival TREK landt in Spoorpark

TILBURG - Het grootst rondreizend festival van Nederland, Festival TREK, is dit jaar voor het eerst in Tilburg. In het weekend van 1 tot en met 3 juli is het Spoorpark omgetoverd tot ‘bourgondisch dorp’ met o.a. verschillende kermisklassiekers en foodtrucks, een kerk (priester en biechtstoel inbegrepen), een gemeentehuis en veel theater.

18 februari