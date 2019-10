Man (20) uit Oirschot overleden na val van huifkar

Tientallen jongeren keren zich met ’extreem geweld’ tegen agenten en gooien met dranghek­ken in Moergestel

12:37 MOERGESTEL - Een groep van ruim veertig jongeren heeft in de nacht van zaterdag op zondag agenten aangevallen bij het Feest van de Lange Nacht in ‘t Draaiboompje in Moergestel. Daarbij gooiden de minderjarigen met dranghekken naar agenten, en werd volgens de politie ‘extreem geweld’ gebruikt. Agenten moesten wapenstokken gebruiken en honden inzetten om de jongeren te kalmeren. Het incident gebeurde volgens de politie nadat de groep door beveiligers was aangesproken en met hen in gevecht was geraakt.