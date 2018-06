Man (20) vernielt reclamezuil in Tilburg en loopt schreeuwend rond

Willem II voegt duel met oud-trai­ner Van Wijk toe aan oefenpro­gram­ma

10:50 Willem II speelt in de voorbereiding een oefenwedstrijd tegen KV Mechelen. Dat meldt de Belgische club. Op 31 juli zullen de Tricolores met de Belgen duelleren. De wedstrijd zal naar alle waarschijnlijkheid in Tilburg of omgeving afgewerkt worden.