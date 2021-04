Man (21) steelt duizenden euro's in Tilburg en verstopt zich onder zeil in tuin

COLUMN ‘Een uiterst infantiel en ronduit denigre­rend rijmpje, waar het dedain van afdroop’

3 april TILBURG - Functie elders. Dacht Anton Dautzenberg een paar weken geleden over zichzelf. Stadsdichter zijn is eervol, maar wordt slecht betaald. Vindt hij. En daar heeft hij groot gelijk in. Driehonderd euro per maand is geen vetpot.