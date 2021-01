Man (22) in auto neergestoken in Tilburgse wijk Reeshof, mogelijk na verkeersruzie

Wijkraad Reeshof bezorgd over gevolgen van verkeerslu­we Ring­baan-West, ‘Stel besluit voorlopig uit’

5 januari TILBURG - Wijkraad Reeshof heeft de Tilburgse gemeenteraad in een brief opgeroepen te wachten met de besluitvorming over het herstructureren van de belangrijkste verkeersaders in de binnenstad. Volgens de wijkraad roepen de plannen veel vragen op en moeten inwoners van de Reeshof eerst beter geïnformeerd worden over de gevolgen voor het stadsdeel.