Man (23) aangehouden nadat hij tegen auto botste op Spoorlaan in Oisterwijk en doorreed

Bloedbank doet knijpballe­tje in de ban: geen enkel risico in tijden van corona

11:32 TILBURG - De bloedbanken blijven open, maar ook het doneren is in tijden van corona anders dan anders. Het bekende knijpballetje, in de vrolijke vorm van een bloeddruppel, is vanwege besmettingsrisico in de ban gedaan.