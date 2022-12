Man (23) overleden na ongeluk bij carbidschieten in Diessen, burgemeester betuigt medeleven

met VideoDIESSEN - De 23-jarige man die op oudjaarsdag zwaargewond raakte bij het afschieten van carbid in Diessen is aan zijn verwondingen overleden. Dat meldt de politie.

Het ongeluk gebeurde in de buurt van de Oirschotsedijk. Een groep jongeren had zich daar 's middags in een weiland verzameld bij een tent om met carbidschieten het nieuwe jaar in te luiden. Rond 16:40 ging het door nog onbekende oorzaak mis. Het slachtoffer raakte zeer ernstig gewond. De inzet van onder meer een traumahelikopter mocht niet baten. De man bezweek in de loop van de avond aan zijn verwondingen.

De exacte toedracht van het incident wordt onderzocht. ,,Het gaat vermoedelijk om een noodlottig ongeval‘’, aldus een politiewoordvoerder. Eerder meldde de politie abusievelijk dat het slachtoffer 25 jaar oud was. Voor de aanwezige getuigen, zo’n 40 personen, werd slachtofferhulp ingeschakeld.

Burgemeester bezoekt Diessen

Burgemeester Evert Weys van de gemeente Hilvarenbeek ging kort na het incident ter plaatse kijken. In een reactie betuigde hij zaterdagavond zijn medeleven. ,,Aan het begin van de avond is het carbidschieten in onze gemeente uitgelopen op een drama. Het raakt me diep. Mijn medeleven gaat uit naar de nabestaanden van het jonge slachtoffer; zijn familie, zijn vriendin en zijn vrienden.”

Hij bedankte de hulpverleners die snel ter plaatse waren, slachtofferhulp en alle mensen die zich na het ongeluk in zorgboerderij De Wederloop ontfermden over de jongeren die getuige waren van het noodlottig ongeval. ,,Ik heb de enorme verslagenheid gevoeld waarbij hoop en vrees elkaar afwisselden. Ik wens alle betrokkenen heel veel steun en kracht toe in deze moeilijke tijd.”

