Man (26) mishandelt ambulancemedewerkster in Tilburg

Willem II’er Pavlidis over wonen in Tilburg: ‘Jullie fietsen zelfs als het vriest’

9:58 TILBURG - Op het voetbalveld lijkt Willem II-speler Vangelis Pavlidis zich na vier maanden helemaal thuis te voelen in Tilburg. Wat vindt hij van de stad en wat doet hij graag in zijn vrije tijd? En hoe beleeft hij het Griekse Pasen in Nederland? Een nadere kennismaking met de voetballer.