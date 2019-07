Man (26) rijdt met nepvuurwapen door Tilburg

Tilburger die met jachtge­weer schoot zit nog steeds vast, man zorgde al jaren voor overlast

14:48 TILBURG - De 37-jarige Tilburger die dinsdag werd opgepakt nadat hij vanuit zijn woning in de Matterhornstraat met een jachtgeweer had geschoten, zit nog in hechtenis. Of hij een vergunning had voor zijn geweer, kon de politie woensdag nog niet zeggen. Duidelijk is wel dat de man al veel langer voor overlast zorgde.