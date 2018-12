Man (26) uit Dongen probeert acht kilo nitraten en illegale pijlen het land in te krijgen

Weer vliegt een auto uit de bocht op Burgemees­ter Let­schertweg in Tilburg

20:43 TILBURG - Op de Burgemeester Letschertweg in Tilburg is maandagavond opnieuw een auto uit de bocht gevlogen. Dit gebeurde rond 18.30 uur. Een week geleden gebeurde er in dezelfde bocht ook een ongeluk. Toen overleed een 29-jarig Pool.