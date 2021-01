Man (27) gewelddadig beroofd van zijn auto in Tilburg, voertuig dag later teruggevonden

Spoorpark als sportpark, ‘be­weeg-hoek’ met horeca is er klaar voor: ‘Biertje met blote voetjes in het zand’

11 januari TILBURG - Met de opening van horecazaak Loos! komt de sportkant van het Spoorpark, aan de zijde van de ringbaan, op stoom. Er wordt nog gebrainstormd over de toevoeging van een padel- of basketbalveld. ,,Iedereen is na de coronasluiting welkom.”