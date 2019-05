Man (27) rijdt onder invloed van alcohol en drugs door Tilburg

Tilburger heeft ruzie, vlucht en valt door raam: hevig bloedend zoekt hij naar hulp

11:52 TILBURG/WAALWIJK - Een 19-jarige jongen uit Tilburg die zaterdagavond betrokken was bij een vechtpartij in Waalwijk, is ernstig gewond geraakt bij een vluchtpoging. Hij viel door een raam en liep daarbij snijwonden op. Dat meldt de politie.