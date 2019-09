Man (28) uit Riel verdacht van poging moord op broer

De 28-jarige man werd meteen na het incident gearresteerd. De raadkamer - drie rechters die beslissen over verzoeken van verdachten of de officier van justitie - bepaalde deze week dat hij dertig dagen langer vast blijft zitten.

Het wijkje in Riel werd die bewuste vrijdag opgeschrikt toen plotseling veel politie in de straat stond. Aan de steekpartij ging een fikse ruzie tussen de broers vooraf. Ze waren op dat moment alleen thuis. Justitie wil niet ingaan op de vraag of al duidelijk is waarover de ruzie ging.

Beide broers waren gewond, van wie de 28-jarige zo ernstig dat hij met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis moest om te worden geopereerd. De 29-jarige had diverse steekwonden.

Mes in beslag genomen

Voor de politie was lang onduidelijk wat zich precies in het huis heeft afgespeeld. Het glas in de voordeur was vernield. Zowel buiten als binnen zat bloed aan de muren. Beide broers werden aangehouden voor betrokkenheid. De technische recherche nam bij het onderzoek van de woning een mes in beslag.