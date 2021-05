Man (31) aangehouden voor bezit vuurwapen en 2100 euro valse biljetten in Hulten

HULTEN - Een 31-jarige man is zondagavond rond 18.30 uur in zijn woning in Hulten aangehouden voor het bezit van een vuurwapen en 2100 euro vals geld. De verdachte moet bovendien nog een straf van 57 dagen uitzitten, meldt de politie. Hij is vastgezet.