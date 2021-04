Man (32) maakt wheelie met crossmotor en lapt verkeersregels aan zijn laars in Tilburg

Tilburgse kroe­gen-kleding­lijn haalt bijna 100.000 euro op voor de horeca: ‘Voelbare liefde voor de stad’

14:36 TILBURG - De Tilburgse kledinglijn WeAr Tilburg die in leven werd geroepen om de kroegen van de stad te steunen heeft bijna 100.000 euro opgehaald voor de horeca. ,,Duizenden Tilburgers lopen nu in een shirt of hoodie van hun favoriete horecazaak rond”, zegt Ben Smit.