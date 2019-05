Man (34) aangehouden in Tilburg voor poging tot doodslag op vriendin in Waalwijk

video Auto en camperbus­je in Tilburg volledig uitgebrand, vermoeden van brandstich­ting

8:16 TILBURG - In Tilburg zijn in de nacht van zondag op maandag enkele auto's uitgebrand in Tilburg. Rond 3.00 uur brandde een auto uit op de Van Spaanstraat, een uur later vatte een camperbusje vlam aan de Generaal Smutslaan. Beide keren brandde het voertuig volledig uit.