Man (34) uit Oosterhout opgepakt na achtervolging door Tilburg: pepperspray gebruikt bij aanhouding

Video Bestuurder vergeet handrem: auto belandt in Wilhelmina­ka­naal in Tilburg

TILBURG - Een auto belandde woensdagavond rond 20.00 uur in het Wilhelminakanaal aan de Dongenseweg in Tilburg. Vermoedelijk was de bestuurder bij het parkeren van de auto vergeten de handrem er op te zetten. Er zat niemand in de auto toen de auto het water in reed.

16 februari