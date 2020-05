Man (35) uit Diessen meldt zich als verdachte op politiebureau voor aanrandingen in de Kempen

De man meldde zich donderdagochtend op het politiebureau in Eersel. Daar is hij aangehouden en wordt hij verhoord. Uit die gesprekken moet blijken in hoeverre hij ook echt aan de vier zaken te linken is. De auto van de man is in beslag genomen voor onderzoek en zijn huis wordt doorzocht. Daar hoopt de politie aanwijzingen te vinden dat de man op de plaatsen delict is geweest.

De slachtoffers van de aanrandingen waren 18 en 13 jaar oud. Het jongste slachtoffer werd vrijdagmiddag 15 mei aan de Molendijk in Hulsel in de bosjes getrokken, vastgebonden en aangerand. Voorbijgangers hoorden haar gillen en konden uiteindelijk erger voorkomen.

Jonge slachtoffers

De 18-jarige was het eerste slachtoffer, op 25 maart. Zij was aan het hardlopen toen ze van de Wagenbroeken in Casteren in de bosjes werd gesleept. Net als in Hulsel gebeurde dat ter hoogte van een schuilhut.

Een 17-jarig meisje was op woensdag 6 mei slachtoffer. Ze werd hinderlijk gevolgd toen ze vanuit Bladel over de Muilen naar Netersel liep. Een andere vrouw kreeg een dag vóór de aanranding in Hulsel, dus op donderdag 14 mei, met de man te maken op de Rouwenbocht in Reusel. Hij hield haar in de gaten vanuit zijn auto.

Bekend in de buurt

Rechercheurs gaan er vanuit dat de vier misdrijven met elkaar verband hebben. De politie nam de zaak sinds woensdag hoog op en verspreidde een op basis van getuigenverslagen en profilers gemaakt profiel van de verdachte. Daarin werd gedacht aan een man van 35 tot 40 jaar met stevig postuur en een bierbuikje. Ook merkte de politie dat de man de omgeving goed kende, waardoor vermoedt werd dat de man in de buurt woonde.

Volgens een politiewoordvoerder kwamen er na de berichten van woensdag behoorlijk wat tips binnen. Of die ook echt tot de verdachte hebben geleid weet hij nog niet te zeggen, maar de politie gaat er wel vanuit dat de grote aandacht van woensdag de druk op de man flink heeft opgevoerd.