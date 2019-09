Man (41) bedreigt 34-jarige automobiliste met steekvoorwerp in Tilburg

Tilburgse verdachte misbruik buurmeisje blijkt al langer zedendelin­quent

6 september TILBURG - Een 66-jarige Tilburger die wordt verdacht van ontucht met een minderjarig buurmeisje en het maken en verspreiden van kinderporno van haar begin dit jaar, blijkt een zware zedendelinquent. De man die als kindvriendelijke opa in het gezin werd toegelaten, is in België tweemaal veroordeeld. Onder meer voor verkrachting van een minderjarige in 2011.