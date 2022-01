Man (42) uit Tilburg opgepakt en verdacht van sjoemelen met bijna een miljoen aan belasting

120 jaar na moord op Marietje is zaak nog steeds niet opgelost: ‘Er kan altijd iets nieuws opduiken op een zolderka­mer­tje’

TILBURG - De 11-jarige Marietje Kessels is in 1900 op gruwelijke wijze verminkt, verkracht en vermoord in Tilburg. Zo'n 120 jaar later kan nog steeds niet worden vastgesteld wie de dader is. Marilou Nillesen (51), historisch verslaggeefster, zet al ruim een halfjaar haar tanden in de mysterieuze zaak in opdracht van het Brabants Historisch Informatiecentrum. Ze kiest voor een andere aanpak dan de onderzoekers in de zaak rondom Anne Frank: ,,Ik probeer terug te gaan naar die tijd.”

