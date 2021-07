Man (43) bedreigt beveiliger met mes op camping in Kaatsheuvel

De beveiligingsmedewerker van de camping deed aangifte tegen de man. Hij vertelde dat hij samen met de beheerder zaterdagavond rond 22.30 uur een gast van de camping had verwijderd omdat deze een ruit van een chalet vernield had om naar binnen te kunnen. De verdachte kreeg ook een toegangsverbod in de Spaanse taal, voor de geldigheid van een jaar.

Op de parkeerplaats gooide de boze man nog stenen naar hen. Rond 03.30 uur zag de bewaker dat de weggestuurde man weer in het chalet was. Hij stond voor het kapotte raam en had een mes in zijn handen. Hij riep tegen de aangever in het Engels dat als hij of de hond naar binnen zou komen hij hen beiden dood zou steken. Hierop is de politie gebeld, waarna de verdachte is aangehouden.