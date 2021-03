Man (45) uit Udenhout rijdt onder invloed en verzet zich tijdens aanhouding

Dringend gezocht: horecaper­so­neel, voor als het terras straks weer open mag

12 maart TILBURG - Koks, managers en afwassers maar vooral heel veel bediening. In de Tilburgse horeca wordt dringend gezocht naar tientallen mensen, op weg naar die zo onzekere heropening. Want lang niet al het oude personeel is gebleven tijdens de lockdown. ,,Als we een week van te voren beginnen met werven, zijn we te laat.”