Man (46) onwel na arrestatie, overlijdt op politiebureau in Tilburg

Prins Heerlijk maakt kans op Appeltje van Oranje

TILBURG - Het Tilburgse Prins Heerlijk is een van de vijf Brabantse projecten die kans maken op het Appeltje van Oranje van het Oranjefonds. Prins Heerlijk biedt met een mbo-opleiding op maat jongeren met ernstige leerproblemen of een beperking de kans om zich te ontwikkelen met leerwerktrajecten in zorg, horeca en detailhandel.

13 januari