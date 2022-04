Man (46) uit auto bevrijd na ongeluk in Tilburg, mogelijk onder invloed van alcohol

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur bij de Dalemdreef, vlak bij de kruising met de Oegstgeeststraat. De bestuurder verloor in de bocht mogelijk de macht over het stuur waarna de auto tegen een lantaarnpaal botste en op de zijkant belandde.

Hulpdiensten konden met hulp van omstanders het voertuig weer op vier wielen zetten waarna de chauffeur uit de auto is gehaald. Vervolgens heeft ambulancepersoneel zich over de man ontfermd. Over de verwondingen is niets bekend, het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.