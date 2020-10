Man (47) en tiener (18) gaan in Tilburg en Oisterwijk boekje te buiten met balletjespistool

TILBURG - In Tilburg als in Oisterwijk hebben vrijdag incidenten plaatsgevonden waarbij een balletjespistool werd aangetroffen. Beide daders, mannen, zijn ingerekend.

Vrijdagmiddag ging het mis in Tilburg, toen een 47-jarige Tilburger zijn ex-vriendin lastig viel. Met zijn auto achtervolgde hij haar en probeerde haar klem te rijden. Daarna dacht de veertiger dat zijn ex zich schuil zou houden in een woning van een vriend van hem. Hij reed naar het adres toe, belde aan en bedreigde zijn 'vriend’ met een balletjespistool, die hij later in de bosschages zou gooien. De politie vond het wapen, evenals de man. Hij werd op de Voltstraat in de boeien geslagen.

Oisterwijk

Iets verderop, in Oisterwijk, was het in de avonduren raak op de Balbian Vesterlaan. Daar werd om 23.25 uur een 18-jarige Oisterwijker aangehouden omdat hij onder invloed van ketamine in zijn auto rond zou rijden. Toen hij aangehouden werd, verzette de tiener zich. Bij het fouilleren trof een politieagent een mes en een gripzakje met harddrugs aan.

In de auto van de tiener werd naderhand een nepvuurwapen aangetroffen. Dat bleek na controle een balletjespistool te zijn. Een arts nam op het bureau vervolgens bloed af om vast te stellen of de man inderdaad onder invloed van ketamine was. De uitslag daarvan laat nog op zich wachten.