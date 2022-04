Man (47) gewond naar het ziekenhuis na mishandeling door 37-jarige Tilburger

Flink probleem voor flitsbezor­ger Flink in Tilburg: zaak moet van gemeente weg uit de Korte Tuinstraat

TILBURG - Flitsbezorger Flink is op fikse problemen gestuit: de vestiging aan de Korte Tuinstraat in Tilburg past niet in het bestemmingsplan en moet weg. Dat vindt de gemeente. Tegelijkertijd ligt ook een andere Flink-locatie aan de Ringbaan-Noord onder het vergrootglas.

22 april