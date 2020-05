Man (47) uit Tilburg opgepakt na vondst 8 miljoen illegale sigaretten

Geen cel maar taakstraf voor dodelijk ongeluk met jongen (14) uit Tilburg, bestuurder reed door rood licht

14:56 TILBURG - Een 24-jarige Tilburger hoeft van de rechtbank in Breda niet de gevangenis in nadat hij een op 25 juli 2018 een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de Ringbaan-Zuid op de kruising bij het Willem II Stadion in Tilburg. Het doodrijden van de 14-jarige knul was wel zijn schuld, maar de rechtbank volstond met de maximale taakstraf van 240 uur en een rijverbod van een jaar.