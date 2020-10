Man (49) aangehouden na mishandeling op Westermarkt in Tilburg

Ook het rijke Hilvaren­beek heeft een Quiet: ‘Nee, ik zie de armoede ook niet’

8:55 HILVARENBEEK - In het vijfjarig bestaan breidde Quiet zich uit over meerdere steden en één dorp. Hilvarenbeek, toevallig één van de meest vermogende dorpen in het land, heeft een armoedecommunity. ,,De schaamte is hier veel groter.”