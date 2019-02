Man (60) opgepakt na ontmantelde hennepkwekerij in Tilburg

Hardleerse automobi­list heeft het nu écht verbruid

9:16 DONGEN/BREDA - De officier van justitie had zijn rijbewijs teruggestuurd en dus dacht Johan vd S. uit Dongen dat hij gewoon weer achter het stuur mocht. Terwijl hij zich in juli nog had moeten verantwoorden voor de politierechter in Breda omdat hij toen twee keer was gepakt zonder geldig rijbewijs. ,,Zegt u het maar. Straft u maar mevrouw de rechter. Ik weet het niet meer.”