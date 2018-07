Man aangehouden na mishandeling EHBO'er op Tilburgse Kermis

Tilburger (24) slaat in op medebewo­ner en wordt aangehou­den

10:59 TILBURG – De politie heeft in de nacht van woensdag op donderdag in een huis van een instelling voor begeleid wonen in Tilburg-Noord een 24-jarige Tilburger aangehouden. Hij zou een 45-jarige medebewoner flink mishandeld hebben. Het slachtoffer heeft volgens de politie aangifte gedaan.