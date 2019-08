Man aangehouden na vondst 3600 xtc-pillen in Hilvarenbeek, woning zes maanden op slot

Dat de man nu pas is aangehouden komt omdat hij tijdens de vondst in juli in het buitenland verbleef. Behalve de xtc-pillen trof de politie in de woning ook andere (soft)drugs aan. Voor burgemeester Nuijten was het voldoende reden om een beroep te doen op het Damoclesbeleid. Dit houdt in dat bij overtreding van de Opiumwet, naast de strafrechtelijke vervolging, een bestuurlijke waarschuwing wordt afgegeven of dat er een sluiting van een pand plaatsvindt.