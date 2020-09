Man achter woning in de Griegstraat door noodlottig ongeval overleden, verdachten vrijgelaten

Update + VIDEO Waterlek zorgt voor overlast in centrum Kaatsheu­vel: gesloten restau­rants en klein ongemak

22 september KAATSHEUVEL - Een waterlek heeft dinsdagmiddag tot veel overlast geleid in het centrum van Kaatsheuvel. Zo'n zeventig aansluitingen, woningen en bedrijven, zaten ruim anderhalf uur zonder water. Brabant Water had het probleem net verholpen, toen op een andere plek in het centrum weer een lekkage ontstond.