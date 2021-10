Man blijft vast voor steekpartij in flat Dirigentenlaan

Bij de steekpartij zou E. met een kapotte fles of een gebroken glas hebben gestoken in de richting van het hoofd, nek en de arm van het slachtoffer. Volgens E. was er echter sprake van zelfverdediging. ,,Ik snap dat het verschrikkelijk is wat er is gebeurd. Dat gun je helemaal niemand. Ik ben er zelf ook heel erg van geschrokken. Ik kon alleen niks anders doen dan mezelf verdedigen.’’

Volgens de rechtbank was het echter nu nog te vroeg om te zeggen dat er inderdaad sprake is van noodweer. En omdat de verdenking nog zo ernstig is, blijft de man vast. Officier van justitie Christa de Pagter zei ook dat ze bij een misdrijf als dit eerder denkt aan jaren cel dan aan maanden. In de tussentijd wordt het forensisch onderzoek nog afgerond. Dat zal nog twee tot vier maanden duren. In elk geval blijft de man tot januari in de gevangenis.