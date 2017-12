Man die Rijens echtpaar doodreed op Bredaseweg voor de rechter

Knus snoepwinkeltje Zoete Majesteit in Goirle sluit; 'De wereld van snoep is veranderd'

9:23 GOIRLE - Voor vijf of tien cent oudhollands snoep kopen. Nog enkele maanden kan het bij de Zoete Majesteit in Goirle. In juni of juli sluit het knusse snoepwinkeltje na negentien jaar. Tenzij er zich een koper aandient.