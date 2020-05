Man die vrouw in Kaatsheuvel neerstak: 'Ik werd emotioneel mishandeld'

Maandag verscheen de man voor het eerst in het openbaar voor de rechter, hoewel hij alleen via een videoverbinding in contact stond met de rechtbank in Breda. De man werd 15 februari meteen na de steekpartij opgepakt. Hij had zelf 112 gebeld. Bij de politie heeft hij bekend dat hij de vrouw heeft gestoken. Hij stak onder meer bij de vrouw in de borst, haar arm en haar rug.