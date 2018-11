Man dreigt vanuit raam met enorm mes naar buurtgenoten en sloopt eigen woning in Tilburg, politie valt binnen

VIDEO Burgemees­ter Weterings tevreden over Sinter­klaas­in­tocht Tilburg: ‘De juiste keuze gemaakt’

18:06 TILBURG - Burgemeester Theo Weterings stelt dat de gemeente Tilburg de juiste keuze heeft gemaakt door de demonstratie tegen Zwarte Piet niet toe te staan langs de route van de Sinterklaasintocht. Hij betreurt het dat een groep tegenstanders de toegestane demonstratie alsnog probeerde te verstoren. ,,Maar je had er niet aan moeten denken als dit incident zich in het centrum langs de route had afgespeeld.”