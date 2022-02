Man drong slaapkamer 14-jarige meisjes binnen

BREDA/TILBURG - Een man dringt in het holst van de nacht via een dakraam de slaapkamer binnen van twee 14-jarige meisjes in Tilburg. Hij probeert de slachtoffers te likken en te zoenen, pakt één van hen hardhandig vast, krabt haar en betast haar borsten.

,,Degene die ik vroeger was, ben ik niet meer’’, vertelt het meisje tegen de rechtbank in Breda. ,,Je hebt in één avond een stukje van mijn kindheid weggenomen.’’ Ze heeft professionele hulp nodig gehad om de gebeurtenissen te verwerken. En haar vriendin: ,,Na die avond voelde ik me nergens meer veilig.”

De verdachte, een nu 31-jarige Tilburger, hoort een onvoorwaardelijke gevangenisstraf eisen van vijftien maanden. Gedurende de hele zitting houdt hij - vader van vier kinderen - vol dat hij zich helemaal niets kan herinneren. Hij geeuwt als de officier van justitie aan het woord is. De aanklager geërgerd: ,,Ik begrijp dat de verdachte het kennelijk allemaal erg vermoeiend vindt. Ik hoop dat hij toch even wil luisteren naar waar ik hem van beschuldig.’’

Likken en zoenen

Het bizarre verhaal speelt zich af rondom de feestelijke opening van Eetcafé De Jordaan aan de Hasseltstraat in Tilburg. Het is zomer 2016. De verdachte is ook door de eigenaar uitgenodigd, ze kennen elkaar.

Quote Je hebt in één avond een stukje van mijn kindheid weggenomen Slachtoffer

In de tuin worden de meisjes naar hun zeggen lastiggevallen door de toen 26-jarige verdachte. Hij zou ze in hun nek en gezicht hebben gelikt en hebben geprobeerd hen te zoenen. De rechtbank wil weten of hij wel vaker zomaar vreemden likt. ,,Nee’’, reageert de verdachte smalend. ,,Alleen mijn vrouw.’’

Tegen half drie ’s nachts worden de meiden naar het huis van de moeder van één van beiden gebracht. Als ze naar bed willen, gaat plotseling de telefoon. Het nummer is van de vader van een van de meisjes. Maar de stem aan de andere kant is van de verdachte. De belager staat beneden op straat. De pubers roepen uit het raam dat hij ,,moet oprotten’’.

De vader verklaart later dat hij rondom dat tijdstip volkomen te goeder trouw zijn telefoon had uitgeleend.

Doodsbenauwd in de badkamer

Even later staat de man plotseling in hun slaapkamer. Gezien de braaksporen moet hij zijn binnengekomen via een dakraam. De binnendringer knoopt zijn broek los. Opnieuw probeert hij de meiden te likken, te zoenen en te betasten. Ze verzetten zich hevig. Eén van hen wordt ruw beetgepakt en gekrabd. Als de man vermoedt dat de ander de politie heeft gebeld, smijt hij haar telefoon op de grond. Hij gaat er vandoor. De meisjes sluiten zich doodsbenauwd op in de badkamer.

In 2018 is de verdachte bij verstek veroordeeld tot anderhalf jaar cel. Maar het gerechtshof vernietigde dat vonnis. De dagvaarding was niet volgens de regels overhandigd. De uitspraak is nu op 9 maart.